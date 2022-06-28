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Британский производитель алкогольных напитков Diageo уходит из России

Фото: британский производитель алкогольных напитков Diageo уходит из России (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Британская компания Diageo, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков, уходит из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

"После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс будет длиться примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем, как и раньше, сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе оказании им расширенного пакета компенсационных выплат за полного соблюдения российского законодательства", - сообщили в компании.

Diageo в начале марта объявила, что временно прекращают импорт спиртных напитков в Россию после вторжения в Украину. С того момента компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.

Отметим, что в собственности Diageo находятся десятки известных брендов алкоголя: в частности, виски Johnnie Walker и Bushmills, водка Smirnoff, джин gordon's, ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness.

Напомним, мировые бренды продолжают уходить с российского рынка после полномасштабного вторжения в Украину.

Наряду с этим, менее трех процентов японских компаний, работающих в России, решили покинуть рынок после ее вторжения в Украину

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