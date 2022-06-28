Британський виробник алкогольних напоїв Diageo йде з Росії

Британська компанія Diageo, яка є одним із найбільших у світі виробників алкогольних напоїв, йде з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Коммерсант ".

"Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні, ми ухвалили непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні. Ми очікуємо, що цей процес триватиме приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакету компенсаційних виплат за повного дотримання російського законодавства", - повідомили у компанії.

Diageo на початку березня оголосила, що тимчасово припиняють імпорт спиртних напоїв до Росії після вторгнення в Україну. З того моменту компанія продавала наявні в Росії запаси продукції.

Зазначимо, що у власності Diageo знаходяться десятки відомих брендів алкоголю: зокрема, віскі Johnnie Walker та Bushmills, горілка Smirnoff, джин Gordon's, ром Captain Morgan, лікер Baileys, пиво Guinness.