ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британский производитель алкогольных напитков Diageo уходит из России

Новина українською →
Украина, Вторник 28 июня 2022 17:06
Британский производитель алкогольных напитков Diageo уходит из России Фото: британский производитель алкогольных напитков Diageo уходит из России (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Британская компания Diageo, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков, уходит из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

"После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс будет длиться примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем, как и раньше, сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе оказании им расширенного пакета компенсационных выплат за полного соблюдения российского законодательства", - сообщили в компании.

Diageo в начале марта объявила, что временно прекращают импорт спиртных напитков в Россию после вторжения в Украину. С того момента компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.

Отметим, что в собственности Diageo находятся десятки известных брендов алкоголя: в частности, виски Johnnie Walker и Bushmills, водка Smirnoff, джин gordon's, ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness.

Напомним, мировые бренды продолжают уходить с российского рынка после полномасштабного вторжения в Украину.

Наряду с этим, менее трех процентов японских компаний, работающих в России, решили покинуть рынок после ее вторжения в Украину

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен