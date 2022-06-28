Британский производитель алкогольных напитков Diageo уходит из России

Британская компания Diageo, которая является одним из крупнейших в мире производителей алкогольных напитков, уходит из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Коммерсант ".

"После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране. Мы ожидаем, что этот процесс будет длиться примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем, как и раньше, сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе оказании им расширенного пакета компенсационных выплат за полного соблюдения российского законодательства", - сообщили в компании.

Diageo в начале марта объявила, что временно прекращают импорт спиртных напитков в Россию после вторжения в Украину. С того момента компания продавала имеющиеся в России запасы продукции.

Отметим, что в собственности Diageo находятся десятки известных брендов алкоголя: в частности, виски Johnnie Walker и Bushmills, водка Smirnoff, джин gordon's, ром Captain Morgan, ликер Baileys, пиво Guinness.