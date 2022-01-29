Британский премьер Джонсон на следующей неделе посетит Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Согласно источникам в британском правительстве, Джонсон посетит Украину, после чего проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - отметил представитель Даунинг-стрит.

Также сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО. Кроме того, ожидается, что уже в понедельник Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.