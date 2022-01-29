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Британський прем'єр Джонсон наступного тижня відвідає Україну

Автор: Олександр Мороз

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наступного тижня відвідає Україну. Він сподівається зміцнити дипломатичні зусилля на тлі загрози вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Згідно з джерелами в британському уряді, Джонсон відвідає Україну, після чого проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

"Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні", - зазначив представник Даунінг-стріт.

Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО. Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір запровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наступного тижня Джонсон проведе переговори з Путіним.

Також стало відомо, що Британія має намір розмістити більше сил у Східній Європі у разі вторгнення Росії в Україну.

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УкраїнаВеликобританіяБорис Джонсон