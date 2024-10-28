Британський посол оцінив план перемоги Зеленського

План перемоги президента Володимира Зеленського має на меті зміцнити позиції України. Має бути спільна стратегія між Україною та її партнерами

"Я думаю, що це план до справедливого миру. Я думаю, що це правильно, те що робить президент Зеленський, робить нову стратегію, з метою переконати Росію, що військові дії не будуть результативними", - сказав він.

Гарріс заявив, що був радий отримати шанс, коли Зеленський був в Лондоні, обговорити з ним, разом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і новим генсеком НАТО Марком Рютте такі головні принципи.

"Ми можемо мати зараз спільну стратегію, тому що ми згодні з метою плану перемоги президента, що зараз нам потрібно зміцнити позицію України до кінця року", - додав він.

Посол відзначив, що незабаром буде нова адміністрація у США. "І ми хотіли б, що на цей момент Україна була у сильній позиції і у військовому плані, і у дипломатичному плані, і також в економічному плані. Таким чином, і через співпрацю з нашими партнерами, ми зміцнюємо підтримку для України", - сказав Гарріс.

На думку посла, мета плану Зеленського - зміцнити позиції України. "І концепція, що має бути спільна стратегія між Україною та її партнерами, щоб реалізувати цю мету", - сказав він.