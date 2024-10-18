У ЄС немає консенсусу щодо плану перемоги Зеленського, - Туск

Серед лідерів ЄС немає консенсусу в оцінці плану перемоги, представленого в Брюсселі президентом України Володимиром Зеленським. Багато в чому його втілення буде залежати від результатів президентських виборів у США.

На пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі Туск зазначив, що "ніхто не очікував гармонії", оскільки країни ЄС мають різні підходи до членства України в НАТО, а запрошення до Альянсу було першим у плані перемоги України.

Туск визнав, що головною тезою плану Зеленського є питання членства України в НАТО і нагадав, що коли питання вступу України до Альянсу вперше постало, саме Польща виступала за "відкриття перспективи НАТО для України". "Це не змінилося. У цьому відношенні ми солідарні з Україною", – сказав Туск.

За словами прем'єр-міністра, сьогодні важко оцінити, наскільки реалістичним є план Зеленського, оскільки багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у США. "Наразі ми перебуваємо на етапі очікування результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск. Голова польського уряду також додав, що стратегії, які містяться в плані Зеленського, будуть переоцінені після виборів у США.