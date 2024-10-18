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У ЄС немає консенсусу щодо плану перемоги Зеленського, - Туск

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 13:46
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У ЄС немає консенсусу щодо плану перемоги Зеленського, - Туск Фото: Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Серед лідерів ЄС немає консенсусу в оцінці плану перемоги, представленого в Брюсселі президентом України Володимиром Зеленським. Багато в чому його втілення буде залежати від результатів президентських виборів у США.

Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

На пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі Туск зазначив, що "ніхто не очікував гармонії", оскільки країни ЄС мають різні підходи до членства України в НАТО, а запрошення до Альянсу було першим у плані перемоги України.

Туск визнав, що головною тезою плану Зеленського є питання членства України в НАТО і нагадав, що коли питання вступу України до Альянсу вперше постало, саме Польща виступала за "відкриття перспективи НАТО для України". "Це не змінилося. У цьому відношенні ми солідарні з Україною", – сказав Туск.

За словами прем'єр-міністра, сьогодні важко оцінити, наскільки реалістичним є план Зеленського, оскільки багато чого залежатиме від результатів президентських виборів у США. "Наразі ми перебуваємо на етапі очікування результатів виборів у США, ніхто цього не приховує", – сказав Туск. Голова польського уряду також додав, що стратегії, які містяться в плані Зеленського, будуть переоцінені після виборів у США.

План перемоги Зеленського був представлений українському парламенту 16 жовтня, а в ЄС та НАТО у 17 жовтня. План включає: запрошення України до вступу в НАТО, посилення оборони України та розворот війни в бік Росії, стримування російської агресії, спеціальні стратегічні та економічні угоди з партнерами Києва. П'ятий пункт стосується післявоєнного періоду – Київ пропонує замінити американські війська в Європі українськими після війни.

Щоправда, Зеленський сказав журналістам, що усвідомлює, що Україна може приєднатися до Альянсу лише після закінчення війни, але додав, що саме запрошення стане чітким сигналом для Кремля. План, представлений українським президентом у Брюсселі, також містив додатки щодо посилення України ракетами дальнього радіуса дії.

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Володимир Зеленський Польща
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