Британский посол оценил план победы Зеленского

"Я думаю, что это план к справедливому миру. Я думаю, что это правильно, то, что делает президент Зеленский, делает новую стратегию, с целью убедить Россию, что военные действия не будут результативными", - сказал он.

Харрис заявил, что был рад получить шанс, когда Зеленский был в Лондоне, обсудить с ним вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте такие главные принципы.

"Мы можем иметь сейчас общую стратегию, потому что мы согласны с целью плана победы президента, что сейчас нам нужно укрепить позицию Украины до конца года", - добавил он.

Посол отметил, что в скором времени будет новая администрация в США. "И мы хотели бы, что сейчас Украина была в сильной позиции и в военном плане, и в дипломатическом плане, и также в экономическом плане. Таким образом, и через сотрудничество с нашими партнерами, мы укрепляем поддержку для Украины", - сказал Харрис.

По мнению посла, цель плана Зеленского – укрепить позиции Украины. "И концепция, что должна быть общая стратегия между Украиной и ее партнерами, чтобы реализовать эту цель", - сказал он.