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Британский парламент возобновит работу 17 декабря

Новости » В мире     25.11.2019 - 15:04
Британский парламент возобновит работу 17 декабря
Иллюстративное фото (flickr.com UK Parliament)

Джонсон планирует до Рождества вынести на рассмотрение парламента соглашение по Brexit

Парламент Великобритании планирует возобновить свою работу 17 декабря, спустя пять дней после проведения внеочередных выборов. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что в случае, если после выборов премьер-министром останется Борис Джонсон, первое заседание парламента пройдет 17 декабря, а 19 числа будет выработана законодательную повестку. При этом у Джонсона отметили, что в случае смены правительства, возможны изменения в планы.

Ранее РБК-Украина писало, что в случае переизбрания Джонсона, премьер пообещал внести на рассмотрение парламента до 25 декабря соглашение по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit). Джонсон планирует принять соглашение по Brexit, которое было согласовано с Европейским союзом в октябре этого года.

Напомним, Великобритания должна была покинуть Евросоюз 31 октября, однако британский парламент не утвердил соглашение по Brexit. Впоследствии Европейский союз принял решение об отсрочке Brexit до 31 января 2020 года. В Брюсселе подчеркнули, что эта отсрочка является последней.

После отсрочки по Brexit британский парламент принял решение о проведении досрочных выборов 12 декабря. По словам премьер-министра Джонсона, выборы должны помочь решить ситуацию с Brexit.

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