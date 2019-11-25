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Британський парламент відновить роботу 17 грудня

Новини » В світі     25.11.2019 - 15:04
Британський парламент відновить роботу 17 грудня
Ілюстративне фото (flickr.com UK Parliament)

Джонсон планує до Різдва винести на розгляд парламенту угоду з Brexit

Парламент Великобританії планує відновити свою роботу 17 грудня, через п'ять днів після проведення позачергових виборів. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що у разі, якщо після виборів прем'єр-міністром залишиться Борис Джонсон, перше засідання парламенту пройде 17 грудня, а 19 числа буде вироблена законодавчу порядку. При цьому у Джонсона зазначили, що в разі зміни уряду, можливі зміни в плани.

Раніше РБК-Україна писало, що в разі переобрання Джонсона, прем'єр пообіцяв внести на розгляд парламенту до 25 грудня угода по виходу Великобританії з Європейського союзу (Brexit). Джонсон планує прийняти угоду з Brexit, яке було узгоджено з Європейським союзом у жовтні цього року.

Нагадаємо, Великобританія повинна була покинути Євросоюз 31 жовтня, однак британський парламент не затвердив угоду з Brexit. Згодом Європейський союз прийняв рішення про відстрочення Brexit до 31 січня 2020 року. У Брюсселі наголосили, що ця відстрочка є останньою.

Після відстрочки по Brexit британський парламент прийняв рішення про проведенні дострокових виборів 12 грудня. За словами прем'єр-міністра Джонсона, вибори повинні допомогти вирішити ситуацію з Brexit.

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