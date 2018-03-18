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Британский парламент предложил отсрочить Brexit

НовостиПолитика    18.03.2018 - 20:57
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по вопросу границы между Северной Ирландией и Ирландией

В британском парламенте предложили перенести дату выхода Великобритании из Єврпейського Союза (Brexit), пока не будут согласованы некоторые центральные вопросы. Об этом сообщает DW.

В частности, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС в Палате общин британского парламента предложил перенести дату выхода страны из Евросоюза в связи с затягиванием переговорного процесса. Стороны до сих пор не могут прийти к согласию по некоторым центральным вопросам - таких, как вопрос границы между Северной Ирландией и Ирландией, говорится в докладе комитета, обнародованном 18 марта.

"Если принципиальные аспекты будущего партнерства не будут определены до октября 2018 года, правительство должно стремиться к расширению переходного периода", - говорится в докладе.

При этом отмечается, что переходный период, во время которого Лондону и Брюсселю необходимо договориться о том, как будет выглядеть будущее партнерство, заканчивается 29 марта 2019 года.

Как сообщается, комитет по вопросам выхода Великобритании из ЕС состоит в основном из парламентариев, которые голосовали против выхода из Евросоюза. Его голова Хилари Бенн из оппозиционной Социал-демократической лейбористской партии заявил, что переговоры по Brexit сейчас находятся в "критической стадии".

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании отказаться от выхода из ЕС.

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Теги: Лондон, выход ВБ из ЕС, Brexit
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