Британський парламент запропонував відтермінувати Brexit

У британському парламенті запропонували перенести дату виходу Великобританії з Єврпейського Союзу (Brexit), доки не буде погоджено деякі центральні питання. Про це повідомляє DW.

Зокрема комітет із питань виходу Великобританії з ЄС у Палаті громад британського парламенту запропонував перенести дату виходу країни з Євросоюзу в зв'язку з затягуванням переговорного процесу. Сторони досі не можуть дійти згоди щодо деяких центральних питань - таких, як питання кордону між Північною Ірландією та Ірландією, йдеться в доповіді комітету, оприлюдненій 18 березня.

"Якщо принципові аспекти майбутнього партнерства не будуть визначені до жовтня 2018 року, уряд має прагнути до розширення перехідного періоду", - йдеться в доповіді.

При цьому наголошується, що перехідний період, під час якого Лондону й Брюсселю необхідно домовитися про те, як виглядатиме майбутнє партнерство, закінчується 29 березня 2019 року.

Як повідомляється, комітет із питань виходу Великобританії з ЄС складається здебільшого з парламентарів, які голосували проти виходу з Євросоюзу. Його голова Гіларі Бенн із опозиційної Соціал-демократичної лейбористської партії заявив, що переговори щодо Brexit знаходяться зараз у "критичній стадії".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Європейської ради Дональд Туск і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер запропонували Великобританії відмовитися від виходу з ЄС.