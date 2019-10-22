Британский парламент отказалcя утвердить ускоренный график Brexit Джонсона

Палата общин Великобритании отклонила предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном трехдневный график для принятия законопроекта по реализации соглашения о Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В ходе голосования 22 октября, против внесенного Кабинетом министров проекта проголосовали 322 депутата, поддержали - 308.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин попросил Джонсона согласовать с депутатами "новый разумный график" рассмотрения законопроекта о выходе Британии из Евросоюза.

"Палата отказалась участвовать в обсуждении важного законопроекта всего за три дня, почти без предварительного уведомления и анализа экономических последствий", - заявил Корбин.

Премьер-министр Джонсон, выступая в Палате общин после оглашения результатов голосования, сказал, что его законопроект о Brexit будет временно приостановлен.

Он также отметил, что разочарован, что депутаты проголосовала за дальнейшую задержку Brexit.

Напомним, ранее правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о выходе страны из Евросоюза, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Кабмин отвел на рассмотрение законопроекта Палатой общин всего три дня - чтобы успеть осуществить Brexit до 31 октября.