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Британський парламент буде голосувати за відстрочку по Brexit

Новини » В світі    21.10.2019 - 22:09
Британський парламент буде голосувати за відстрочку по Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У вівторок британський парламент буде розглядати програму уряду про ратифікацію угоди по Brexit

Депутати британського парламенту, які не підтримують запланований урядом графік прийняття закону про ратифікацію угоди з виходу Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit), будуть голосувати за невихід Британії з ЄС 31 жовтня. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що у вівторок, 22 жовтня, британський парламент буде голосувати за затвердження програми уряду щодо ратифікації угоди з ЄС по Brexit.

"Люди, які не голосують за рух програми, будуть голосувати за те, щоб 31 жовтня не було Brexit", - повідомив лідер палати громад Джейкоб Рис-Могг.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що спікер парламенту Великобританії Джон Беркоу не дозволив парламентаріям ще раз голосувати за угоду по Brexit. Беркоу пояснив рішення тим, що угода не можна ще раз виносити на голосування, оскільки за це ж пропозиція розглядалася в суботу, 19 жовтня.

Також повідомлялося, що Великобританія готується до Brexit без операції. За словами міністра з Brexit Стівена Барклі, залишається ризик того, що вихід Британії відбудеться 31 жовтня без угоди з ЄС.

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