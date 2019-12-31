Британский министр пытался сделать Россию членом НАТО

Министерство обороны Великобритании предлагало в 1995 году сделать Россию ассоциированным членом НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph и The Guardian.

Из обнародованных документов из Национального архива следует, что соответствующий план был представлен на правительственном саммите по внешней политике, его разработал возглавлявший тогда оборонное ведомство Малкольм Рифкинд. Инициатива должна была "развеять подозрения Кремля" относительно расширения НАТО на восток.

Рифкинд допустил создание "новой категории ассоциированных членов НАТО". Этот статус не дает для государства гарантии коллективной защиты, предусмотренной ст. 5 Североатлантического договора, права на членство в Международном военном штабе альянса и права ветировать решение НАТО.

Министр также указал, что Россия не должна стать полноправным членом альянса, так как это бы привело к последствиям, требующим приходить на помощь Москве в любых приграничных конфликтах, например с Китаем.

В документе также отмечается, что такой статус РФ дал бы альянсу основание для установления связей с государствами, ранее входившими в состав СССР. По словам Рифкинда, Украина, страны Прибалтики, Беларусь и Молдова "нуждались в укреплении своего международного статуса, если они не хотели быть вновь поглощены Москвой".

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил готовность к личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.