Британський міністр намагався зробити Росію членом НАТО

Міністерство оборони Великобританії пропонував у 1995 році зробити Росію асоційованим членом НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph і The Guardian.

З оприлюднених документів з Національного архіву випливає, що відповідний план був представлений на урядовому саміті з питань зовнішньої політики, його розробив який тоді очолював оборонне відомство Малкольм Ріфкінд. Ініціатива повинна була "розвіяти підозри Кремля" щодо розширення НАТО на схід.

Ріфкінд допустив створення "нової категорії асоційованих членів НАТО". Цей статус не дає для держави гарантії колективної захисту, передбаченої ст. 5 Північноатлантичного договору, права на членство в Міжнародному військовому штабі альянсу і права ветувати рішення НАТО.

Міністр також зазначив, що Росія не повинна стати повноправним членом альянсу, так як це б призвело до наслідків, що вимагають приходити на допомогу Москві в будь-яких прикордонних конфліктах, наприклад, з Китаєм.

У документі також наголошується, що такий статус РФ дав би альянсу підстава для встановлення зв'язків з державами, що раніше входили до складу СРСР. За словами Ріфкінда, Україна, країни Прибалтики, Білорусь і Молдова "потребували зміцнення свого міжнародного статусу, якщо вони не хотіли бути знову поглинені Москвою".

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг висловив готовність до особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.