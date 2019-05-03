Британский лорд получил вознаграждение за снятие санкций с компаний Дерипаски

Фото: Грег Баркер (Bloomberg)

За помощь в снятии санкций британский парламентарий получил 5 млн долларов

Член британского парламента Грег Баркер получил денежное вознаграждение за переговоры о снятии санкций Соединенных Штатов Америки из компании En+ Group Plc, которая принадлежит российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщили источники Bloomberg, Баркер несколько месяцев совершал поездки в Вашингтон, Лондон и Москву, чтобы составить договор между Министерством финансов США и Дерипаской.

Отмечается, что переговоры завершились соглашением о выходе Дерипаски из компании En+ Group Plc, которая владеет контрольным пакетом акций алюминиевого гиганта United Co. Rusal. После чего Минфин США предложил снять санкции с нескольких компаний Дерипаски.

По данным источников, за помощь в снятии санкций с компании он получил денежное вознаграждение в размере от 3,9 млн до 5,2 млн долларов.

Напомним, ранее Сенат Соединенных Штатов Америки не смог добиться сохранения санкций против компаний российского миллиардера Олега Дерипаски. Сообщалось, что санкции будут сняты с нескольких компаний Дерипаски, среди которых "Русал", ОАО "Евросибэнерго" и En+.

Как писало РБК-Украина, Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски.