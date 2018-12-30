Санкции против РФ не отменят, пока на востоке Украины не прекратится огонь, - Курц

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По словам канцлера Австрии, за минувшие месяцы прогресса практически не было

Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что отмена санкций против России должна быть четко привязана к прогрессу урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Rheinische Post.

"Будучи министром иностранных дел, я выступал за то, чтобы постепенное снятие санкций было конкретно связано с прогрессом по Украине. Первым шагом было бы реальное прекращение огня на востоке Украины", - заявил Курц.

Он отметил, что именно это предлагал и тогдашний глава МИД Германии ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Курц также подчеркнул, что за минувшие месяцы такого "прогресса было слишком мало".

Напомним, 29 декабря официально вступило в силу решение Совета Евросоюза о санкциях против России за аннексию Крыма и агрессию в отношении Украины, единогласно принятое 21 декабря 2018 "в связи с отсутствием прогресса в выполнении РФ Минских соглашений".

Экономические санкции ЕС против России включают, в частности, ограничение для пяти госбанков РФ доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС. Кроме того, в санкционном списке три крупных энергокомпании России и три оборонные фирмы. На период санкций России ограничен доступ также к стратегическим технологиям и услугам в области добычи нефти.