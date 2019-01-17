В США не смогли сохранить в силе санкции против компаний Дерипаски

Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Сенат США проголосовал за снятие санкций

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) не смог добиться сохранения санкций против компаний Дерипаски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, за резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов.

"За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов. К демократам присоединились лишь 11 республиканцев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с нескольких компаний Дерипаски будут сняты санкции, среди которых "Русал", ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+.

Решение вступит в силу, если не будет заблокировано Конгрессом США в течение 30 дней.

Вместе с тем, санкции против самого Дерипаски, вступившие в силу в апреле прошлого года, остаются в силе и не будут затронуты решением Министерства финансов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компанийолигарха Олега Дерипаски.