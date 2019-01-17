ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В США не смогли сохранить в силе санкции против компаний Дерипаски

Новости » Политика    17.01.2019 - 04:17
В США не смогли сохранить в силе санкции против компаний Дерипаски
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

Сенат США проголосовал за снятие санкций

Сенат Соединенных Штатов Америки (США) не смог добиться сохранения санкций против компаний Дерипаски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Так, за резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов.

"За резолюцию, осуждающую план Белого дома, проголосовали 57 сенаторов, 42 были против. Для принятия резолюции требовалось 60 голосов. К демократам присоединились лишь 11 республиканцев", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с нескольких компаний Дерипаски будут сняты санкции, среди которых "Русал", ОАО "ЕвроСибЭнерго" и En+.

Решение вступит в силу, если не будет заблокировано Конгрессом США в течение 30 дней.

Вместе с тем, санкции против самого Дерипаски, вступившие в силу в апреле прошлого года, остаются в силе и не будут затронуты решением Министерства финансов.

Напомним, ранее сообщалось, что Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин на закрытом брифинге  заявил о необходимости снять санкции с российских компанийолигарха Олега Дерипаски. 

Украина требует официальных данных о состоянии здоровья украинских моряков Из РФ выслали скандальную журналистку, которая поддерживала "ДНР/ЛНР"
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь