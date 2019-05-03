Британський лорд отримав винагороду за зняття санкцій з компаній Дерипаски

Фото: Грег Баркер (Bloomberg)

За допомогу в знятті санкцій британський парламентар отримав 5 млн доларів

Член британського парламенту Грег Баркер отримав грошову винагороду за переговори про зняття санкцій Сполучених Штатів Америки з компанії En+ Group Plc, яка належить російському мільярдеру Олегу Дерипасці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомили джерела Bloomberg, Баркер декілька місяців здійснював поїздки у Вашингтон, Лондон та Москву, щоб скласти договір між Міністерством фінансів США та Дерипаскою.

Зазначається, що переговори завершилися угодою про вихід Дерипаски з компанії En+ Group Plc, яка володіє контрольним пакетом акцій алюмінієвого гіганта United Co. Rusal. Після чого Мінфін США запропонував зняти санкції з декількох компаній Дерипаски.

За даними джерел, за допомогу в знятті санкцій з компанії він отримав грошову винагороду у розмірі від 3,9 млн до 5,2 млн доларів.

Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів Америки не зміг домогтися збереження санкцій проти компаній російського мільярдера Олега Дерипаски. Повідомлялось, що санкції будуть зняті з кількох компаній Дерипаски, серед яких "Русал", ВАТ "Євросибенерго" і En+.

Як писало РБК-Україна, Міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкцій з російських компаній олігарха Олега Дерипаски.