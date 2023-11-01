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Британський гранд заблокував дві сотні абонементів через прапори Палестини на стадіоні

Глазго, Середа 01 листопада 2023 17:30
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Британський гранд заблокував дві сотні абонементів через прапори Палестини на стадіоні Фото: Трибуни "Селтік Парк" під час протистояння з "Атлетіко" (thescottishsun.co.uk)
Автор: Антон Федорців

Менеджмент шотландського "Селтіка" відреагував на акцію частини вболівальників команди з підтримкою Палестини під час нового спалаху арабо-ізраїльського конфлікту. Вони наразі не зможуть підтримувати клуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Фан-група Green Brigade поплатилася за підтримку палестинців. Її представники вивісили на домашній арені "кельтів" низку банерів політичного змісту, а на матч Ліги чемпіонів принесли десятки палестинських прапорів.

Орієнтовно 200 членів фанатського гурту отримали сповіщення про те, що їхні абоненти відтепер недійсні. Активні вболівальники не зможуть відвідати поєдинок проти "Сент-Міррена" 1 листопада. Далі ж заборона може бути знята, якщо будуть продуктивними перемовини клубу та Green Brigade.

У листах фанатам "Селтік" обмежився нечіткими формулюваннями причин призупинення дії абонементів. Зокрема, фанатів звинуватили в "неодноразових випадках неприйнятної поведінки". Прямо про зв'язок із акціями підтримки Палестини не йдеться.

У нинішньому сезоні "Селтік" може собі дозволити частково втратити підтримку вболівальників. "Кельти" впевнено лідирують у чемпіонаті Шотландії, набравши 26 очок. Одвічного конкурента – "Рейнджерс" – команда Брендана Роджерса виперджає на 5 пунктів після всього десяти турів.

До слова, раніше УЄФА переніс поєдинок "Зорі" в Лізі конференцій через конфлікт в Ізраїлі.

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