ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Британский гранд заблокировал две сотни абонементов из-за флагов Палестины на стадионе

Глазго, Среда 01 ноября 2023 17:30
UA EN RU
Британский гранд заблокировал две сотни абонементов из-за флагов Палестины на стадионе Фото: Трибуны "Селтик Парк" во время противостояния с "Атлетико" (thescottishsun.co.uk)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент шотландского "Селтика" отреагировал на акцию части болельщиков команды с поддержкой Палестины во время новой вспышки арабо-израильского конфликта. Они пока не смогут поддерживать клуб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Фан-группа Green Brigade поплатилась за поддержку палестинцев. Ее представители вывесили на домашней арене "кельтов" целый ряд баннеров политического содержания, а на матч Лиги чемпионов принесли десятки палестинских флагов.

Ориентировочно 200 членов фанатской группы получили уведомление о том, что их абоненты отныне недействительны. Активные болельщики не смогут посетить поединок против "Сент-Миррена" 1 ноября. Далее запрет может быть снят, если будут продуктивными переговоры клуба и Green Brigade.

В письмах фанатам "Селтик" ограничился нечеткими формулировками причин приостановки действия абонементов. В частности, фанатов обвинили в "неоднократных случаях неприемлемого поведения". Прямо о связи с акциями поддержки Палестины речь не идет.

В нынешнем сезоне "Селтик" может позволить себе частично потерять поддержку болельщиков. "Кельты" уверенно лидируют в чемпионате Шотландии, набрав 26 очков. Извечного конкурента – "Рейнджерс" – команда Брендана Роджерса опережает на 5 пунктов после всего десяти туров.

К слову, ранее УЕФА перенес поединок "Зари" в Лиге конференций из-за конфликта в Израиле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Палестина Селтик
NEWS
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
Супероружие Израиля. На что способна ПРО Arrow 3 и есть ли шанс у Украины ее получить
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области