ua en ru
Чт, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Зоря" вимушено пропустить тур єврокубків: УЄФА пояснив рішення

Тель-Авів, Четвер 19 жовтня 2023 16:17
UA EN RU
"Зоря" вимушено пропустить тур єврокубків: УЄФА пояснив рішення Фото: "Зоря" не гратиме в Ізраїлі (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Союз європейських футбольних асоціацій підтвердив перенесення поєдинку між тель-авівським "Маккабі" та луганською "Зорею" на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 на пізніший термін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Матч "Маккабі" Тель-Авів – "Зоря" 26 жовтня не відбудеться. Поєдинок на столичному стадіоні "Блумфілд" перенесли з міркувань безпеки.

Виконком УЄФА ретельно оцінив поточну ситуацію в Ізраїлі після нового спалаху арабо-ізраїльського конфлікту. Як наслідок, функціонери вирішили не проводити на території країни матчі під егідою організації до наступних рішень. Місцеві асоціація і клуби отримали прохання обрати альтернативні арени за межами Святої землі.

Представники Ізраїлю в єврокубках отримала додатковий час на пошук нових стадіонів. "Маккабі" з Тель-Авіва зустрінеться зі "Зорею" 25 листопада. Натомість "Маккабі" з Хайфи протистоятиме іспанському "Вільярреалу" аж 6 грудня. Тим часом хайфська команда U-19 знялася з Юнацької ліги УЄФА.

На рішення УЄФА повинна відреагувати українська Прем'єр-ліга. На 25 листопада запланований матч "Зорі" в чемпіонаті України проти "Колоса" з Ковалівки. Тепер, найімовірніше, він відбудеться навесні.

"Зоря" в сезоні 2023/24

Новий футбольний рік луганці розпочали під керівництвом Ненада Лалатовіча. Серб відпрацював на посаді лише 6 матчів і подав у відставку. До свого пасиву фахівець заніс дві поразки в УПЛ і програний перший матч кваліфікації Ліги Європи.

9 вересня "Зорю" очолив Валерій Кривенцов. Під керівництвом українського тренера луганський колектив набрав 4 очки в стартових двох турах групового етапу Ліги конференцій. Окрім того, команда пробилася в чвертьфінал Кубка України.

У чемпіонаті України "Зоря" наразі йде на 14-й сходинці. Підопічні Кривенцова набрали всього 6 очок і мають два матчі в запасі.

До слова, раніше збірна України здобула нелегку перемогу над Мальтою на виїзді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маккабі УЕФА Заря
NEWS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
З’явилися супутникові знімки аеропорту у Луганську після удару ATACMS
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ