Британський флот три дні стежив за російськими кораблями біля своїх берегів, - The Guardian

Військово-морський флот Британії протягом трьох днів відстежував російські судна, які проходили через територіальні води країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Інтенсивна 72-годинна операція проводилася минулого тижня, під час якої радари використовувалися для спостереження за чотирма суднами, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.
За словами офіційних осіб зі спостереження за флотом, здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans і HMS Severn, а підтримку надавав вертоліт Merlin.
Як пише The Guardian, російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелєв" та "Спарта", які перебувають під санкціями. Вони рухалися у напрямку Дувру.
У відповідь Росія задіяла власні військові ресурси, включаючи фрегат "Безстрашний", щоб охороняти вантаж.
Генерал і перший морський лорд Гвін Дженкінс заявив, що "немає місця для самозаспокоєння", оскільки кораблі тіньового флоту продовжують становити "неприйнятну загрозу" для безпеки Британії.
"Разом з нашими союзниками такий підхід змушує Москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення. Це тому, що Росія робить, що ми готові знову діяти, якщо це буде потрібно", - сказав Дженкінс.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що Британія радикально змінює стратегію оновлення Королівського флоту. Зокрема, Лондон відмовився від будівництва нових есмінців на користь сучасних гібридних суден із дронами.
Також у квітні ЗМІ писали, що Британія створює нове потужне об'єднання військово-морських сил. До нього увійдуть союзники з Північної Європи, а головна мета – бути готовими до негайного ведення бойових дій.