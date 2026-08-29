Британський флот три дні стежив за російськими кораблями біля своїх берегів, - The Guardian

Інтенсивна 72-годинна операція проводилася минулого тижня, під час якої радари використовувалися для спостереження за чотирма суднами, які прямували з Північного моря до Ла-Маншу.

За словами офіційних осіб зі спостереження за флотом, здійснювали кораблі HMS Duncan, HMS St Albans і HMS Severn, а підтримку надавав вертоліт Merlin.

Як пише The Guardian, російський есмінець "Адмірал Левченко" супроводжував вантажні судна "Генерал Скобелєв" та "Спарта", які перебувають під санкціями. Вони рухалися у напрямку Дувру.

У відповідь Росія задіяла власні військові ресурси, включаючи фрегат "Безстрашний", щоб охороняти вантаж.

Генерал і перший морський лорд Гвін Дженкінс заявив, що "немає місця для самозаспокоєння", оскільки кораблі тіньового флоту продовжують становити "неприйнятну загрозу" для безпеки Британії.

"Разом з нашими союзниками такий підхід змушує Москву відволікати російські військові кораблі від їхнього основного призначення. Це тому, що Росія робить, що ми готові знову діяти, якщо це буде потрібно", - сказав Дженкінс.