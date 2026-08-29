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Британский флот три дня следил за российскими кораблями у своих берегов, - The Guardian

22:50 29.08.2026 Сб
2 мин
Что известно о 72-часовой операции?
aimg Эдуард Ткач
Фото: операция проводилась на прошлой неделе (t.me/nexta_live)

Военно-морской флот Британии в течение трех дней отслеживал российские суда, которые проходили через территориальные воды страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian.

Интенсивная 72-часовая операция проводилась на прошлой неделе, в ходе которой радары использовались для наблюдения за четырьмя судами, которые следовали из Северного моря в Ла-Манш.

По словам официальных лиц с наблюдение за флотом осуществляли корабли HMS Duncan, HMS St Albans и HMS Severn, а поддержку оказывал вертолет Merlin.

Как пишет The Guardian, российский эсминец "Адмирал Левченко" сопровождал грузовые суда "Генерал Скобелев" и "Спарта", которые находятся под санкциями. Они двигались в направлении Дувра.

В ответ Россия задействовала собственные военные ресурсы, включая фрегат "Неустрашимый", чтобы охранять груз.

Генерал и первый морской лорд Гвин Дженкинс заявил, что "нет места для самоуспокоения", поскольку суда теневого флота продолжают представлять "неприемлемую угрозу" для безопасности Британии.

"Вместе с нашими союзниками такой подход вынуждает Москву отвлекать российские военные корабли от их основного назначения. Это потому, что Россия делает, что мы готова снова действовать, если это потребуется", - сказал Дженкинс.

Что еще известно

Напомним, в июне стало известно, что Британия радикально меняет стратегию обновления Королевского флота. В частности, Лондон отказался от строительства новых эсминцев в пользу современных гибридных судов с дронами.

Также в апреле СМИ писали, что Британия создает новое мощное объединение военно-морских сил. В него войдут союзники из Северной Европы, а главная цель - быть готовыми к немедленному ведению боевых действий.

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