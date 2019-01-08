Британський депутат написав листа затриманим РФ українським морякам

Фото: Джон Віттінгдейл (uacrisis.org)

У листі депутат написав, що підтримує українських моряків

Глава Групи дружби з Україною в парламенті Британії Джон Віттінгдейл надіслав лист зі словами підтримки українським морякам, захопленим Росією в районі Керченської протоки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter посольства України у Великій Британії.

"Ми вдячні Джону Віттінгдейлу, який від імені Групи дружби з Україною в парламенті Великої Британії надіслав листи підтримки капітанам та екіпажам трьох українських кораблів, захоплених Росією внаслідок акту агресії 25 листопада 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Посольство України у Великій Британії опублікувало один з таких листів у пості.

"Дорогий капітане! Від імені Групи дружби з Україною у парламенті Великої Британії хочу побажати вам і вашому екіпажу всього найкращого у 2019 році. Я дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому ви повернетеся додому до своїх родин. Я також буду радий одного дня провести вам екскурсію парламентом Британії та запросити вас на склянку пива! Будьте сильними!" - написав Віттінгдейл.

Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін сподівається, що військовополонених моряків, утримуваних в Російській Федерації, вдастся звільнити до виборів.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки. В результаті агресії РФ були захоплені три українських судна та 24 українських моряки. Наразі всі вони визнали себе військовополоненими. Тоді як, в РФ заявили, що вони порушили правила проходження через Керченську протоку.