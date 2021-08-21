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Британские военные примут участие в параде ко Дню независимости Украины

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Киев, Суббота 21 августа 2021 22:42
Британские военные примут участие в параде ко Дню независимости Украины Фото: британский военный оркестр даст концерт в Киеве (twitter.com/UKinUkraine)
Автор: РБК-Украина

В параде ко Дню независимости Украины примут участие британские военные. Также с концертом выступит Британский армейский оркестр Колчестер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства Великобритании.

"Британские военные на параде ко Дню независимости Украины. Не упустите свой шанс увидеть, как маршируют The Royal Lancers (кавалерийский полк, - ред.), виртуозную игру BAB Colchester (Британский армейский оркестр Колчестер, - ред.) и пролет истребителей Typhoon Королевских ВВС над Киевом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между странами. Армейский оркестр выступит в Киеве на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00.

Напомним, завтра в Киеве пройдет финальная репетиция парада, и центр города и подъезды к нему снова будут перекрыты.

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