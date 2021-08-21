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Британські військові візьмуть участь у параді до Дня незалежності України

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Київ, Субота 21 серпня 2021 22:42
Британські військові візьмуть участь у параді до Дня незалежності України Фото: британський військовий оркестр дасть концерт у Києві (twitter.com/UKinUkraine)
Автор: РБК-Україна

В параді до Дня незалежності України візьмуть участь британські військові. Також з концертом виступить британський армійський оркестр Колчестер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства Великобританії.

"Британські військові на параді до Дня незалежності України. Не пропустіть свій шанс побачити, як марширують The Royal Lancers (кавалерійський полк, - ред.), віртуозну гру BAB Colchester (Британський армійський оркестр Колчестер, - ред.) і проліт винищувачів Typhoon Королівських ВПС над Києвом", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що британські військові прибули до України, щоб засвідчити підтримку і дружбу між країнами. Армійський оркестр виступить у Києві на концерті разом з президентським та іншими військовими оркестрами 23 серпня у парку Тараса Шевченка, початок о 16:00.

Нагадаємо, завтра в Києві пройде фінальна репетиція параду, центр міста та під'їзди до нього знову будуть перекриті.

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