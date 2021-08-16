В Киеве трижды масштабно будут перекрывать движение из-за репетиций военного парада

В Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции военного парада ко Дню Независимости. В связи с чем в городе планируются масштабные перекрытия движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

График перекрытия движения 18, 20, 22 августа

С 15: 30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричевом спуске,

ул. Набережно-Крещатицкой от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкой).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничат движение на:

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкой,

Глибочицьком проезде,

ул. Вячеслава Чорновола,

просп. Победы,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

График перекрытия движения 24 августа

С 06: 00 до 08:00 будет перекрыто движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Чорновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

С 06: 00 до 12: 00 перекроют движение транспорта на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбедской пл. до ул. Крещатик).

С 06:00 до 16:00 ориентировочно ограничение движения на:

ул. Крещатик,

ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

Владимирском спуске,

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. до Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге.

Кроме этого, возможны ограничения движения во время мероприятий с участием лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана:

с 22 по 24 августа - на Парковой дороге;

- на Парковой дороге; с 06:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;

- на ул. Михаила Грушевского; с 06:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда до Михайловского пер.).

Кроме того, 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

Также отдельно ведомство сообщит об изменениях движения общественного транспорта в столице.