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Британські спецслужби підозрюють РФ у причетності до витоку урядових документів

Новини » Політика     09.12.2019 - 03:24
Британські спецслужби підозрюють РФ у причетності до витоку урядових документів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Йдеться про витік документів британського Міністерства зовнішньої торгівлі

Спецслужби в Лондоні припускають, що пов'язані з Москвою хакери викрали секретні документи про переговори між США і Великобританією. Про це повідомляє Sunday Times.

Папери у результаті з'явилися в соціальній мережі Reddit і на трьох інтернет-сайтах Німеччини. У цих документах - секретні переговори між Лондоном і Вашингтоном з приводу можливого продажу американським компаніям Національної системи охорони здоров'я Британії.

Підозра на Росію впала через те, що хакери використовували методи, схожі на ті, які використовувалися при операції з дезінформації Secondary Infektion. У цій операції британські спецслужби підозрюють хакерів, пов'язаних з російською владою.

На сьогодні в Reddit заблокували вже 61 аккаунт, з яких були поширені секретні документи.

У Британії вважають, що інформація про переговори з США може вплинути на майбутні вибори в Сполученому королівстві і використовуватися в інтересах інших країн.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що в уряді Великобританії побоюються втручання Росії у виборчу кампанію. Причиною цьому стала публікація таємних документів уряду по виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

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