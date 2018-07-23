Британские следователи по делу Скрипаля показали свидетелям фотографию подозреваемого, - Daily Mail

Для идентификации двух подозреваемых полиция использовальзовала технологию распознавания лица

Следователи Британии по делу отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери во время поиска подозреваемых в покушении на убийство показали главным свидетелям фотографию одного из них. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Для идентификации подозреваемых полиция воспользовалась технологией распознавания лиц, которые смогли попасть в камеры наружного наблюдения.

Daily Mail приводит слова свидетеля, которому показали фотографию возможного убийцы. Он рассказал, что ему продемонстрировали фотографию человека и спросили, не видел ли он его когда-нибудь в городе, а если видел, то где это было. Но свидетель не смог опознать человека на фото.

"Также они упомянули женщину, с которой собираются поговорить, но у них не было ее фотографии", - добавил свидетель Джош Харрис.

Напомним, в Солсбери искали следы "Новичка" в общественных туалетах. Место поиска связано с тем, что в кабинки могли заходить Чарли Роули и Дон Стерджесс в день отравления.