Британські слідчі у справі Скрипаля показали свідкам фотографію підозрюваного, - Daily Mail

Для ідентифікації двох підозрюваних поліція іспользовальзовала технологію розпізнавання особи

Слідчі Британії у справі отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки під час пошуку підозрюваних у замаху на вбивство показали головним свідкам фотографію одного з них. Про це повідомила газета Daily Mail.

Для ідентифікації підозрюваних поліція скористалася технологією розпізнавання облич, які змогли потрапити в камери зовнішнього спостереження.

Daily Mail наводить слова свідка, якому показали фотографію можливого вбивці. Він розповів, що йому продемонстрували фотографію людини і запитали, чи не бачив він її коли-небудь в місті, а якщо бачив, то де це було. Але свідок не зміг впізнати людину на фото.

"Також вони згадали жінку, з якою збираються поговорити, але у них не було її фотографії", - додав свідок Джош Харріс.

Нагадаємо, в Солсбері шукали сліди "Новачка" у громадських туалетах. Місце пошуку пов'язано з тим, що в кабінки могли заходити Чарлі Роулі і Дон Стерджесс в день отруєння.