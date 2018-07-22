В Солсбери искали следы "Новичка" в общественных туалетах

В Великобритании обыскали туалеты в парке, где гуляла отравившаяся нервно-паралитическим веществом пара

В Солсбери (Великобритания) специалисты в костюмах химзащиты 21 июля оцепляли общественные туалеты в парке королевы Елизаветы для поиска следов нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом сообщила Sky News.

По информации издания, место поиска связано с тем, что в кабинки могли заходить Чарли Роули и Дон Стерджесс в день отравления.

Брат пострадавшего мужчины Мэтью Роули рассказал, что именно в парке пара нашла флакон, в котором, как они решили, был парфюм.

Стерджесс побрызгала жидкость себе на запястья и спустя некоторое время оба были найдены в бессознательном состоянии.

Женщина умерла, а Роули накануне был выписан из больницы.

Teams of specialist officers are continuing their forensic search for traces of #novichok at Queen Elizabeth Gardens in #Salisbury.



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По мнению экспертов, пара была отравлена веществом "Новичок", которое также фигурирует в деле об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Напомним, источник в британских разведывательных службах сообщил, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания) организовала группа из шести человек во главе с женщиной из российской военной разведки.