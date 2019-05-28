Британские лейбористы выступили за повторный референдум по Brexit

Лидер Лейбористской партии британского парламента Джереми Корбин заявил, что вопрос выхода Великобритании из Евросоюза должны решить граждане на повторном референдуме. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Корбина, избиратели доджны получить дополнительную возможность проголосовать по вопросу Brexit на повторном референдуме. Другой путь разрешения ситуации - досрочные выборы британского парламента.

Также Корбин прокомментировал итоги выборов в Европарламент, заявив, что правительство консерваторов завело переговоры о Brexit в тупик, а нынешний состав парламента не способен из него выйти.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что 7 июня уйдет в отставку.

Добавим, в Великобритании на выборах в Европарламент наибольшее количество голосов набирает партия, которой руководит инициатор кампании по выходу Великобритании из Европейского Союза (Brexit) Найджел Фараж.