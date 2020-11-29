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Британские истребители перехватили российские самолеты Ту-142

Автор: Даша Харченко

Истребители Typhoon ВВС Великобритании утром в субботу, 28 ноября, перехватили два российский дальних патрульных противолодочных самолетов Ту-142. Самолеты находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

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Об этом сообщило Командование Королевских ВВС.

Истребители Typhoon направили на перехват российских военных самолетов, которые выполняли полет над Северным морем вблизи Великобритании.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, Typhoon ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов ", - говорится в сообщении.

Напомним, в интервью РБК-Украина командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-полковник Сергей Дроздов заявил, что военные самолеты Российской Федерации с начала войны на Донбассе ни разу не залетали в воздушное пространство Украины. Российские истребители фиксировались только в Крыму.

Ранее РБК-Украина писало, что воздушное пространство Украины регулярно будут патрулировать американские бомбардировщики.

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