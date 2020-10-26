Военные самолеты РФ не залетали в воздушное пространство Украины с начала войны

Фото: Сергей Дроздов (пресс-служба командования Воздушных сил)

Военный самолета Российской Федерации с начала войны на Донбассе ни разу не залетали в воздушное пространство Украины. Российские истребители фиксировались лишь в Крыму.

Об этом в интервью РБК-Украина завил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов.

По его словам, информация, которая неоднократно распространялась в СМИ и соцсетях о якобы нарушении российских военных самолетов украинского воздушного пространства не соответствует действительности.

"Информация, которую отражает один из веб-серверов, например, Flightradar, не является официальной и может содержать погрешность. Военные самолеты РФ в воздушное пространство Украины не залетали, кроме полуострова Крым и акватории Черного и Азовского морей", - сказал Дроздов.

При этом в небе Крыма с начала 2014 года зафиксировали 225 тысяч случаев нарушения государственной границы Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что воздушное пространство Украины регулярно будут патрулировать американские бомбардировщики.

Также сообщалось, что суд наложил арест на 65 самолетов, которые нарушили порядок въезда и выезда из оккупированного Крыма.