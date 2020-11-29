Британські винищувачі перехопили російські літаки Ту-142

Винищувачі Typhoon ВПС Великобританії зранку в суботу, 28 листопада, перехопили два російський далеких патрульних протичовнових літаків Ту-142. Літаки перебували в міжнародному повітряному просторі поблизу Сполученого Королівства.

Про це повідомило Командування Королівських ВПС.

Винищувачі Typhoon спрямували на перехоплення російських військових літаків, які виконували політ над Північним морем поблизу Великобританії.

"Щоб протистояти цій провокаційній діяльності та знизити ризики, пов’язані з польотами російських військових літаків в цьому жвавому районі міжнародного повітряного простору, Typhoon ВПС Великобританії уважно стежили за діями російських військових літаків", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна командувач Повітряними силами Збройних сил України, генерал-полковник Сергій Дроздов заявив, що військові літаки Російської Федерації з початку війни на Донбасі жодного разу не залітали в повітряний простір України. Російські винищувачі фіксувалися лише в Криму.

Раніше РБК-Україна писало, що повітряний простір України регулярно будуть патрулювати американські бомбардувальники.