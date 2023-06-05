Британські ЗМІ вперше оприлюднили контракт на поставки зброї з Ірану до Росії

Якщо 16-сторінковий документ від 14 вересня 2022 року є справжнім, він, мабуть, призначений для зразків різних розмірів артилерійських та танкових снарядів та ракет вартістю трохи більше 1 млн доларів

Джерело видання поділилося ним разом із п'ятьма сторінками ймовірно пов'язаного контракту, який включає стовбури для танка Т-72 та стовбури для артилерійської зброї гаубиці, а також снаряди для боєприпасів. Ця угода на суму 740 тисяч доларів.

Джерело у службі безпеки заявило: "Це контракт між іранцями та росіянами щодо боєприпасів… Ми вважаємо, що він на 100% справжній".

Sky News показав документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великобританії у травні, а також міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі.

Київ і Лондон заявили, що планують перевірити справжність матеріалу і вживуть заходів, якщо він виявиться справжнім.

"Ми підозрювали, що відбувається щось подібне, - сказав у недавньому інтерв'ю Sky News посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. - Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти у зв'язку з цим".

"В ім'я Аллаха"

Під заголовком: "В ім'я Аллаха" контракт на постачання боєприпасів укладено між міністерством оборони Ірану та російською державною військовою експортно-імпортною компанією АТ "Рособоронекспорт".

У контакті містяться дані про оплату за зразки боєприпасів у сумі 1 013 100 доларів.

Наводиться міжнародно визнаний набір правил та умов, що лежать в основі торгових угод, відомих як ІНКОТЕРМС або Міжнародні комерційні умови, через що таємний продаж зброї видається майже повсякденним.

Цей розділ транспортування товарів також розкриває план доставки зразків боєприпасів до Росії з Ірану. Вони мають бути доставлені протягом десяти робочих днів після оплати.

У сьомій статті контракту йдеться про вплив того, що називається "форс-мажором", навіть незважаючи на те, що одна сторона угоди вже веде війну, а інша відома тим, що озброює та підтримує бойовиків на Близькому Сході. Ці факти не згадуються.

Іран обдирає Путіна

Перший додаток до контракту включає таблицю під назвою "технічні характеристики" з позиціями, перерахованими російською мовою, і великими зразками. Серед них 40 000 122-мм осколково-фугасних снарядів, 14 000 152-мм осколково-фугасних снарядів та 10 000 125-мм осколково-фугасних снарядів.

Однак в окремому додатку до контракту міститься інша таблиця такого ж типу боєприпасів. У ньому перераховані 10 різних продуктів, кожен із яких має різний розмір або специфікацію для різних патронів. До неї також включено вартість кожної партії зі 100 штук. Загальна сума – всього за 1000 снарядів – становить 1 013 100 доларів.

Полковник Хеміш де Бреттон-Гордон, колишній армійський офіцер, сказав, що, на його думку, це досить дорого для такої відносно невеликої кількості. "Сподіватимемося, що іранці обдирають Путіна!", - сказав він.

Договір показує, що в Росії боєприпаси вичерпуються

У таблиці на п'ятій сторінці додаткового розділу представлені зразки боєприпасів та зброї на суму 741 860 доларів.

Сюди входять два 125-мм стволи для гармати 2А46М танка Т72 (кожен за ціною 85 750 доларів) і два 122-мм стволи для артилерійської зброї Д-30 за ціною 54 750 доларів за ствол.

У додатку також перераховані частини боєприпасів, що підлягають відправленню, у тому числі 12 штук відповідно "корпусу снаряда" та "латунної гільзи" 122-мм та 152-мм боєприпасів.

Посол України сказав, що контракт, якщо він є справжнім, свідчить про те, що в Росії закінчуються військові запаси. Пристайко додав: "Те, що вони насправді говорять про такі прості речі, як озброєння, наприклад, боєприпаси, показує, що позиція Росії справді досить складна".