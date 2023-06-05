Британские СМИ впервые обнародовали контракт на поставку оружия из Ирана в Россию

Если 16-страничный документ от 14 сентября 2022 года является подлинным, он, по-видимому, предназначен для образцов различных размеров артиллерийских и танковых снарядов и ракет стоимостью чуть более 1 млн долларов

Источник издания поделился им вместе с пятью страницами предположительно связанного контракта, который включает стволы для танка Т-72 и стволы для артиллерийского орудия гаубицы, а также снаряды для боеприпасов. Эта сделка на сумму 740 тысяч долларов.

Источник в службе безопасности заявил: "Это контракт между иранцами и русскими в отношении боеприпасов… Мы считаем, что он на 100% подлинный".

Sky News показал документы премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита в Великобританию в мае, а также министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли.

Киев и Лондон заявили, что планируют проверить подлинность материала и примут меры, если он окажется подлинным

"Мы подозревали, что происходит что-то подобное, - сказал в недавнем интервью Sky News посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко. - Как только мы проверим это должным образом, мы сможем действовать в связи с этим".

"Во имя Аллаха"

Под заголовком: "Во имя Аллаха" контракт на поставку боеприпасов заключен между министерством обороны Ирана и российской государственной военной экспортно-импортной компанией АО "Рособоронэкспорт".

В контакте содержатся данные об оплате за образцы боеприпасов на сумму 1 013 100 долларов.

Приводится международно признанный набор правил и условий, лежащих в основе торговых сделок, известных как ИНКОТЕРМС или Международные коммерческие условия, из-за чего тайная продажа оружия кажется почти обыденной.

Этот раздел о транспортировке товаров также раскрывает план доставки образцов боеприпасов в Россию из Ирана. Они должны быть доставлены в течение 10 рабочих дней после оплаты.

В седьмой статье контракта говорится о влиянии того, что называется "форс-мажором", даже несмотря на то, что одна сторона сделки уже ведет войну, а другая известна тем, что вооружает и поддерживает боевиков на Ближнем Востоке. Эти факты не упоминаются.

Иран обдирает Путина

Первое приложение к контракту включает в себя таблицу под названием "технические характеристики" с позициями, перечисленными на русском языке, и крупными образцами. В их числе 40 000 122-мм осколочно-фугасных снарядов, 14 000 152-мм осколочно-фугасных снарядов и 10 000 125-мм осколочно-фугасных снарядов.

Однако в отдельном приложении к контракту содержится другая таблица того же типа боеприпасов. В нем перечислены 10 различных продуктов, каждый из которых имеет разный размер или спецификацию для разных патронов. В нее также включена стоимость каждой партии из 100 штук. Общая сумма - всего за 1000 снарядов - составляет 1 013 100 долларов.

Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший армейский офицер, сказал, что, по его мнению, это довольно дорого для такого относительно небольшого количества. "Будем надеяться, что иранцы обдирают Путина!", - сказал он

Контракт показывает, что у России боеприпасы на исходе

В таблице на пятой странице дополнительного раздела представлены образцы боеприпасов и оружия на сумму 741 860 долларов.

Сюда входят два 125-мм ствола для пушки 2А46М танка Т72 (каждый по цене 85 750 долларов) и два 122-мм ствола для артиллерийского орудия Д-30 по цене 54 750 долларов за ствол.

В дополнении также перечислены части боеприпасов, подлежащих отправке, в том числе 12 штук соответственно "корпуса снаряда" и "латунной гильзы" 122-мм и 152-мм боеприпасов.

Посол Украины сказал, что контракт, если он подлинный, свидетельствует о том, что у России заканчиваются военные запасы. Пристайко добавил: "То, что они на самом деле говорят о таких простых вещах, как вооружение, например, боеприпасы, показывает, что позиция России действительно довольно сложная".