Британські водолази навчають бійців ЗСУ знешкоджувати бомби та міни (відео)

Водолази Королівського флоту навчають українських військових роззброювати та знешкоджувати бомби, міни-пастки та міни з міст, полів, річок та озер - на землі та на воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу Збройних сил України.

За даними штабу, водолази Королівського флоту, експерти зі знешкодження бомб і мінної боротьби навчають своїх українських колег знаходити та безпечно знешкоджувати міни та інші вибухові пристрої, що руйнують землю, гарантуючи, що після закінчення війни український народ і промисловість комерційного судноплавства зможуть жити та працювати без страху від вибухових речовин.

"Спираючись на підготовку, яку Королівські Військово-морські сили проводили протягом останніх 12 місяців для українського персоналу, це лише один з елементів широкого зобов’язання Сполученого Королівства навчати та підтримувати Україну в протистоянні незаконному вторгненню Росії", - повідомили в Генштабі.

Навчання проходила в різних умовах, від очищення глибоководних судноплавних доріг до забезпечення мілководдя та пляжів безпечними для амфібійних рейдів. Воно також стосувалося очищення портів, пристаней та будь-якої іншої інфраструктури від потенційних загроз.

Раніше ми писали, що в Іспанії бійці ЗСУ завершують курс із розмінування.

Допомога Британії

Велика Британія надала Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу. Крім того, британці приєдналися до танкової коаліції, які раніше створила Україна.

Відомо, що ЗСУ отримали 14 танків Challenger 2. Ця техніка уже допомагає Україні боротися з російськими окупантами. Десантники показали танки в роботі.

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