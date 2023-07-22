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Танки Challenger 2 вже працюють на перемогу України: десантники показали відео

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Україна, Субота 22 липня 2023 12:28
Танки Challenger 2 вже працюють на перемогу України: десантники показали відео Фото: десантники показали в роботі танк Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британські танки Challenger 2 вже працюють на перемогу України. Десантники показали їх в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Facebook.

На відео модель 1991 року, у ній використовуються боєприпаси 120-го калібру. Снаряди є двох видів: бронебійний та осколково-фугасний.

Українські десантники заявили, що в захваті від британських танків, які вже отримали на озброєння. Захисники відзначили чудову прохідність, маневреність та вогневу потужність Challenger 2.

Ці танки можуть вражати цілі на відстані до 10 кілометрів, мають нічний приціл та лазерний далекомір.

Британія надала України танки

Нагадаємо, що Велика Британія однієї з перших країн приєдналася до танкової коаліції, яку створила Україна. Британці надали українським захисникам танки Challenger 2. Відомо, що ЗСУ отримали 14 одиниць цієї техніки.

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