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Британские водолазы учат бойцов ВСУ обезвреживать бомбы и мины (видео)

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Великобритания, Суббота 05 августа 2023 20:43
Британские водолазы учат бойцов ВСУ обезвреживать бомбы и мины (видео) Фото: Британские водолазы учат бойцов ВСУ (facebook.com navy.mil.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Водолазы Королевского флота учат украинских военных разоружать и обезвреживать бомбы, мины-ловушки и мины из городов, полей, рек и озер - на земле и на воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По данным штаба, водолазы Королевского флота, эксперты по обезвреживанию бомб и минной борьбы учат своих украинских коллег находить и безопасно обезвреживать мины и другие разрушающие землю взрывные устройства, гарантируя, что после окончания войны украинский народ и промышленность коммерческого судоходства смогут жить и работать без страха от взрывчатых веществ

"Опираясь на подготовку, которую Королевские Военно-Морские силы проводили в течение последних 12 месяцев для украинского персонала, это лишь один из элементов широкого обязательства Соединенного Королевства обучать и поддерживать Украину в противостоянии незаконному вторжению России", - сообщили в Генштабе.

Обучение проходило в разных условиях, от очищения глубоководных судоходных дорог до обеспечения мелководья и пляжей безопасными для амфибийных рейдов. Оно также относилось к очистке портов, пристаней и любой другой инфраструктуры от потенциальных угроз.

Ранее мы писали, что в Испании бойцы ВСУ завершают курс по разминированию.

Помощь Британии

Великобритания предоставила Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь. Кроме того, британцы присоединились к танковой коалиции, ранее созданной Украиной.

Известно, что ВСУ получили 14 танков Challenger 2. Эта техника уже помогает Украине сражаться с российскими оккупантами. Десантники показали танки в работе.

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