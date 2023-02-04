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Британські моряки отруїлись водою на кораблі HMS Portland й потрапили до лікарні

Фото: британські моряки отруїлись водою на борту й потрапили до лікарні (twitter.com PlymouthDevon1)
Автор: Каріна Левицька

Декілька членів військово-морського персоналу корабля HMS Portland було доставлено до лікарні через проблеми з водопостачанням на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Сьогодні, 4 лютого, британський корабель повернувся до

Ми дуже серйозно ставимося до здоров'я та благополуччя наших людей та переглянемо процеси, щоб цього більше не повторилося", - йдеться у заяві .

Нагадаємо, нещодавно Королівський флот повідомив, що відстежує пересування російського військового корабля у Північному морі.

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