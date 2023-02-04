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Британские моряки отравились водой на корабле HMS Portland и попали в больницу

Фото: британские моряки отравились водой на борту и попали в больницу (twitter.com PlymouthDevon1)
Автор: Карина Левицкая

Несколько членов военно-морского персонала корабля HMS Portland были доставлены в больницу из-за проблем с водоснабжением на борту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сегодня, 4 февраля, британский корабль вернулся в

Мы очень серьезно относимся к здоровью и благополучию наших людей и пересмотрим процессы, чтобы это больше не повторилось", - говорится в заявлении .

Напомним, недавно Королевский флот сообщил, что отслеживает передвижение российского военного корабля в Северном море.

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