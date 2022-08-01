Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Российские оккупационные войска продолжают наступление на востоке Украины. В частности, оккупанты наносят ракетные удары по населенным пунктам Донецкой, Харьковской и Луганской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании в Twitter.
Российская армия до сих пор пытается наступать на четырех направлениях. Значительных успехов в течение последних дней у россиян нет. В то же время фиксируется переброска вражеских войск с восточного фронта на южный для сдерживания контрнаступления украинских войск в Херсонской области.
Оккупанты пытаются укрепить позиции на юге десантными войсками, которые ранее были задействованы для наступления на Славянск. Также активная ротация войск замечена в оккупированном Крыму.
В то же время Вооруженные силы Украины плавно, но успешно продвигаются вдоль правого берега Днепра в Херсонской области.
Напомним, украинские военные продолжают выискивать и уничтожать подразделения, а также оружие, которые Россия использует для обстрела Николаева. Вероятно, в ближайшее время удастся заставить врага отступить еще дальше, чтобы прекратить регулярные удары.
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