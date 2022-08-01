Британская разведка показала актуальную карту боевых действий в Украине: что изменилось

Российская армия до сих пор пытается наступать на четырех направлениях. Значительных успехов в течение последних дней у россиян нет. В то же время фиксируется переброска вражеских войск с восточного фронта на южный для сдерживания контрнаступления украинских войск в Херсонской области.

Оккупанты пытаются укрепить позиции на юге десантными войсками, которые ранее были задействованы для наступления на Славянск. Также активная ротация войск замечена в оккупированном Крыму.

В то же время Вооруженные силы Украины плавно, но успешно продвигаются вдоль правого берега Днепра в Херсонской области.