Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні: що змінилося

Російські окупаційні війська продовжують наступ на сході України. Зокрема, окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Донецької, Харківської та Луганської областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.
Російська армія досі намагається наступати на чотирьох напрямках. Значних успіхів протягом останніх днів у росіян немає. Водночас фіксується перекидання ворожих військ зі східного фронту на південний для стримування контрнаступу українських військ у Херсонській області.
Окупанти намагаються зміцнити позиції на півдні десантними військами, які раніше були задіяні для наступу на Слов'янськ. Також активна ротація військ помічена в окупованому Криму.
У той же час Збройні сили України плавно, але успішно просуваються вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.
Нагадаємо, українські військові продовжують вишукувати і знищувати підрозділи, а також зброю, яку Росія використовує для обстрілу Миколаєва. Ймовірно, найближчим часом вдасться змусити ворога відступити ще далі, щоб припинити регулярні удари.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram