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Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні: що змінилося

Фото: українські військові на БМП (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська продовжують наступ на сході України. Зокрема, окупанти завдають ракетних ударів по населених пунктах Донецької, Харківської та Луганської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великої Британії в Twitter.

Російська армія досі намагається наступати на чотирьох напрямках. Значних успіхів протягом останніх днів у росіян немає. Водночас фіксується перекидання ворожих військ зі східного фронту на південний для стримування контрнаступу українських військ у Херсонській області.

Окупанти намагаються зміцнити позиції на півдні десантними військами, які раніше були задіяні для наступу на Слов'янськ. Також активна ротація військ помічена в окупованому Криму.

У той же час Збройні сили України плавно, але успішно просуваються вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.

Нагадаємо, українські військові продовжують вишукувати і знищувати підрозділи, а також зброю, яку Росія використовує для обстрілу Миколаєва. Ймовірно, найближчим часом вдасться змусити ворога відступити ще далі, щоб припинити регулярні удари.

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