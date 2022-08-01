Британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні: що змінилося

Російська армія досі намагається наступати на чотирьох напрямках. Значних успіхів протягом останніх днів у росіян немає. Водночас фіксується перекидання ворожих військ зі східного фронту на південний для стримування контрнаступу українських військ у Херсонській області.

Окупанти намагаються зміцнити позиції на півдні десантними військами, які раніше були задіяні для наступу на Слов'янськ. Також активна ротація військ помічена в окупованому Криму.

У той же час Збройні сили України плавно, але успішно просуваються вздовж правого берега Дніпра в Херсонській області.