Британская разведка оценила угрозу Украине со стороны Беларуси

Как отмечается в сводке, военные Беларуси, северного соседа Украины, 8 сентября начали плановые учения по возвращению территории, захваченной "силами противника", и обеспечению безопасности своих границ. Учения продлятся до 14 сентября 2022 года.

По данным британской разведки, учения будут проводиться недалеко от Бреста недалеко от польской границы, вокруг белорусской столицы Минска и в северо-восточном районе Витебска.

"Хотя использование Россией белорусской территории сыграло важную роль в неудачном наступлении России на Киев в начале вторжения, белорусские силы имеют ограниченные наступательные возможности, и существует небольшая вероятность того, что они перебросят свои силы в Украину", - считают в Минобороны Британии.

В ведомстве также отмечают малую вероятность, "что эти учения являются признаком подготовки к непосредственному участию Беларуси в войне в Украине".