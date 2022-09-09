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Британська розвідка оцінила загрозу Україні з боку Білорусі

Фото: загроза від білоруської армії мінімальна (twitter.com/armscontrol)
Автор: Олександр Білоус

Білоруська армія почала військові навчання на кордоні з Україною. Однак її безпосередня участь у війні Росії проти України малоймовірна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Як зазначається у зведенні, військові Білорусі, північного сусіда України, 8 вересня розпочали планові навчання з повернення території, захопленої "силами противника", та забезпечення безпеки своїх кордонів. Навчання триватимуть до 14 вересня 2022 року.

За даними британської розвідки, навчання проводитимуться недалеко від Бреста недалеко від польського кордону, навколо білоруської столиці Мінська і в північно-східному районі Вітебська.

"Хоча використання Росією білоруської території зіграло важливу роль в невдалому наступі Росії на Київ на початку вторгнення, білоруські сили мають обмежені наступальні можливості, і існує невелика ймовірність того, що вони перекинуть свої сили в Україну", - вважають в Міноборони Британії.

У відомстві також зазначають малу ймовірність, "що ці навчання є ознакою підготовки до безпосередньої участі Білорусі у війні в Україні".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, у Херсонській області українські бригади продовжують вести наступальні операції, руйнуючи понтонні переправи.

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Білорусь