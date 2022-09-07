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Британская разведка назвала дилемму России, которая возникла из-за контрнаступления ВСУ

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Лондон, Среда 07 сентября 2022 13:05
Британская разведка назвала дилемму России, которая возникла из-за контрнаступления ВСУ Фото: британская разведка назвала дилемму России, которая возникла из-за контрнаступления ВСУ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские командиры столкнулись с дилеммой, которая возникла из-за контрнаступления украинских сил. Они не могут решить: разворачивать оперативные резервы для поддержки своего наступления на Донбассе или обороняться на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным британской разведки, последние сутки идут тяжелые бои на трех фронтах: на севере, под Харьковом; на Востоке на Донбассе; на юге в Херсонской области.

"Основными планируемыми усилиями России, вероятно, является наступление на Бахмут на Донбассе, но командиры сталкиваются с дилеммой: разворачивать оперативные резервы для поддержки этого наступления или защищаться от дальнейшего наступления на юге Украины", - говорится в отчете.

В ведомстве считают, что многочисленные одновременные угрозы, разбросанные на 500 км, проверят способность РФ координировать оперативный план и перераспределять ресурсы между несколькими группировками сил.

"В начале войны неспособность России сделать это было одной из основных причин плохой работы военных", - отмечают в отчете.

Напомним, как недавно рассказали в Офисе президента, украинские военные продолжают контрнаступательные действия на южном направлении, а в дополнение к этому появилось еще одно направление для продвижения наших защитников.

Добавим, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники сосредоточены не только на наступлении в Херсонской области. ВСУ имеют множественные направления для контрнаступательных действий.

К тому же президент рассказал, что были освобождены два населенных пункта на южном направлении и один - в Донецкой области.

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