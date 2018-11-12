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Австрии о шпионе из РФ могла сообщить британская разведка

Новости » Происшествия    12.11.2018 - 15:30
Австрии о шпионе из РФ могла сообщить британская разведка
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Австрийская власть заявила, что получила данные от спецслужбы "дружественного государства"

Информацию о австрийском полковнике, который шпионил в пользу РФ, Вене могли передать спецслужбы Великобритании с целью изменить отношение Австрии к Москве. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kleine Zeitung.

Как сообщает источник издания, австрийская власть заявила, что получила данные от спецслужбы "дружественного государства". Ранее Вена отказывался высылать российских дипломатов из-за скандала с отравлением в Англии бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля, отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в шпионаже в пользу России бывший полковник австрийской армии, передавал в РФ в том числе информацию относительно НАТО.

Отметим, Служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации.

После этого глава австрийского МИД Карин Кнайсль отменила запланированный на начало декабря визит в Россию, а посол Австрии в Москве Йоханнес Айднер был вызван в Министерство иностранных дел РФ.

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